8 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde olayları anlayıp dinleyerek aksiyon almanızda fayda var. Bugünlerde olgunlaşmanıza vesile olacak değişimler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.

KOVA Bu aralar partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.

BALIK Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.