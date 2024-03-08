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8 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları... 8 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde aşk hayatınızda fevri olmamaya mümkün olduğunca huzurlu davranışlar sergilemeye ve sevgi odaklı olmaya devam etmelisiniz. İşte 8 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:21
8 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda başarıyı yakalayabilmeniz için öncelikle bilmeniz gereken kıskançlık konusunda kendinizi dizginlemeniz gerektiği.

BOĞA

İş hayatınızda oldukça başarılı olduğunuz günler geçirmektesiniz.

Ayrıca işinizi sevmeye başlamanız ya da sevdiğiniz işe geçmeniz olası.

İKİZLER

İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz.

Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda fevri olmamaya mümkün olduğunca huzurlu davranışlar sergilemeye ve sevgi odaklı olmaya devam etmelisiniz.

ASLAN

Günün iş konusunda en başarılı burçlarından birisiniz. Attığınız her adım sizi başarıya götürecek ancak aşk hayatınızda aşırı eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.

BAŞAK

Bugünlerde partnerinizin çok fazla üstüne gidiyor bu yüzden de tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz. Sakin olmakta büyük fayda var.

TERAZİ

Anlayışlı ve pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak sizin açınızdan ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar. Olayları farklı açılardan görün.

AKREP

Sakinlik kendinizi mükemmelize etmenizde en büyük faydayı sağlayacaktır. Başarılı olmak için başkasını beklemeden öz eleştiri yapmanız sizin artınıza olacaktır.

YAY

Bugünlerde olayları anlayıp dinleyerek aksiyon almanızda fayda var. Bugünlerde olgunlaşmanıza vesile olacak değişimler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.

KOVA

Bu aralar partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.

BALIK

Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.

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