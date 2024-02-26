26 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Duygusal karmaşalar üzerinde kafa yorarak sorunları çözebileceksiniz. Aşk konusunda gösterdiğiniz hassasiyetin karşılığını alıp almadığınıza bakmak önemli.

OĞLAK Duygusal açıdan kendinizi ölçüp tartmak için de uygun bir gün. Verdiğiniz ilgiyi alıp alamadığınızı rasyonel olarak değerlendirip bir karar alabilirsiniz.

KOVA Kontrolcülüğünüzden vazgeçmeniz gereken bir gün. İşler kendiliğinden kontrolden çıkabileceği için streslenmemeli ve bunun geçici olduğunu bilmelisiniz.

BALIK Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.