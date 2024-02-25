25 Şubat 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde eviniz, dekorunuz ya da herhangi bir alanda değişim yapmak için uygun ayrıca el işine yönelik yetenekleriniz de gün yüzüne çıkabilir.

OĞLAK Eğitimlerinize devam etmek ve diğer alanlarda fikir sahibi olmak için oldukça uygun bir gün. Yeni bir şey öğrenmek gibi bir hedefiniz varsa aksiyon alabilirsiniz.

KOVA Bugünlerde estetik algısına dair güzel girişimlerde bulunabilirsiniz. İletişiminiz güçlenebilir ancak çevrenizden yeterli destek ve anlayışı göremeyebilirsiniz.

BALIK Kısıtlanmışlık hali yeteneklerinizin ortaya çıkması için fırsat olabilir.

Ayrıca yön bulmak ve bir konuda karar vermek hususunda sezgilerinize de güvenmeniz gerekebilir.