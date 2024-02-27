27 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Son zamanlarda hayatınızdaki iniş çıkışların dengeleyici unsuru olabilir ve aslında kriz yönetimi konusunda kendi limitlerinizi fark edebilirsiniz.

BOĞA Üzerinize uymayan, sizin bir parçanız olmayan alışkanlıkları kabul görmek için edinme potansiyeliniz vardı ancak farkındalıklarla bundan uzaklaşabilirsiniz.