22 Şubat 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar zeka, bilim ve rasyonellik dolu bir gün geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Bugün denge ve makul olmak sizin için oldukça önemli olacak.

ASLAN Bugünlerde geçtiğimiz günlere oranla daha ferahlamış hissedebileceksiniz. Problemlerin çözümünü görmek sizde başarılı olabildiğiniz hissini yaratacak.

BAŞAK Kendinizi verimli hissettiğiniz ve neşe dolu olduğunuz bir gün geçirebilir, hem aşk hem de iş konusunda kendinizi mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirsiniz.

TERAZİ Bugünlerde kuşku hayatınızda hüküm sürebilir, birtakım dedikodulardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Çevrenizi iyi gözden geçirmeli ve kararlar almalısınız.