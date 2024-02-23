SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

23 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları... 23 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde özellikle işinizi yaparken etrafınızdaki kişilerle temas kurmaktan kaçınabilir, gün içerisinde en çok bunu hatırlamayı tercih edebilirsiniz. İşte 23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 09:17 Güncelleme 23 Şubat 2024, 09:17
23 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde partnerinizle enerji uyumunuzun yüksek olması, birlikte eğlenebilmeniz ve keyifli zaman geçirmeniz söz konusu olabilir.

BOĞA

Bu aralar isteklerinizi gerçekleştirmek ve işinizde belli bir vizyon yaratmak için uygun bir gündesiniz.

Tarzınız ve çalışma biçiminizle ortaya çıkacaksınız.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle işinizi yaparken etrafınızdaki kişilerle temas kurmaktan kaçınabilir, gün içerisinde en çok bunu hatırlamayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde eğer flört aşamasında iseniz aynı şekilde muhabbetinizin artacağı bir gündesiniz.

İkili ilişkiler konusunda bugün oldukça şanslısınız.

ASLAN

Karşı burcunuzdaki kozmik aktivite size o kadar çok çekicilik kazandıracak ki rakipleriniz bile sizi inkar edemez. Sizin kazanan olduğunuzu onlar da biliyor.

BAŞAK

Sosyal ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dahil olacak durumlar sizi sonradan zorlayabilir.

Aşk ilişkinizde partnerinizle yakaladığınız uyuma büyük önem vereceksiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda kendinizi ilişki içerisinde yeterince ilgi görmüyor hissedebilirsiniz.

Eksiklerinizi ve alışverişlerinizi tamamlamak için uygun bir gün.

AKREP

Bugünlerde kişisel bakım, temizlik gibi alanlara oldukça önem gösterdiğiniz ve her şey tam olduğunda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gündesiniz.

YAY

Bugünlerde iş ilişkileri hususunda ciddi adımlar atmaya niyet edebilir, iş arkadaşlarınızla planlamalar çıkartabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

OĞLAK

Dalgınlık odaklı ufak kazaları önlemeniz oldukça önemli. İş konusunda üstlerinizle yaşayabileceğiniz problemleri için yol haritası belirlemek gibi şanslarınız olacak.

KOVA

Bugün Venüs ve Mars burcunuzu aydınlatırken, hiç bu kadar popüler olmadığınıza dair iddiaya girebilirsiniz. Herkes arkadaşın olmak istiyor.

BALIK

Önümüzdeki günlerde adeta sihirli bir değnek gibi ortadan kaybolacak.

Hayal gücünüzün gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan tuhaf zihinsel resimler yaratmasına izin vermeyin.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Spor yazarları Galatasaray’ın 4-1’lik Sparta Prag mağlubiyetini değerlendirdi: Çürük elmalar!
Son dakika: Ramazan yaklaştı fırsatçılar hortladı! Her kaleme yüzde 20 zam! Hurma 300 liraya çıktı
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
SON DAKİKA