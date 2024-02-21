SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

21 Şubat 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... 21 Şubat 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İletişimsel konulara önem vermeniz gerekebilir. Eğer eksik mailiniz varsa ya da görüşmek istediğiniz birisi varsa tüm cesaretinizi toplayarak ilerleyebilmelisiniz. İşte 21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 21 Şubat 2024, 09:59
21 Şubat 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu aralar maddi konularda bugünlerde dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi kazançlarınıza müdahil olmak isteyen kişiler hayatınızda belirebilir.

BOĞA

Bekar olan Boğa'lar yeni kişilerle tanıştığınızda dikkatli olmanız gerekmekte.

Her sırrınızı vermemeli ve yeni tanıştığınız karşı cinse hemen güvenmemelisiniz.

İKİZLER

Bugünlerde ciddi kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

Gönlünüzle değil de mantıkla ve daha rasyonel kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Karmaşaların hayatınızda hüküm sürmesine izin vermemelisiniz.

Öfkelenmek sizin için çözüm olmayacaktır bu yüzden öfke içerisinde olmak yerine sakin ve net olun.

ASLAN

Bugünlerde dikkatli bir sürece girerseniz ve temkinli bir süreç geçirirseniz aşk konusunda daha faydalı olur. Aceleci tavırlardan kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK

İş konularında dışarıdan etkilenmek yerine sezgilerinize güvenin. Borç verme, ekonominizle ilgili açıklama yapmak gibi konular için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ

Mesleki konularda başarılar elde edebilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi gözlemlemeli ve karşı cinse verdiğiniz etkide istediğiniz noktaları değiştirmelisiniz.

AKREP

Mantığınız bugünlerde sizi, sizin için hayırlı olana yönlendirecek.

Hayatınızdaki birtakım artık size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için uygun bir gün.

YAY

Bugünlerde sakin kalmayı tercih edebilirsiniz.

Ağırbaşlı hallerinizle dikkat çekebilir ve bilhassa iş hayatınızda insanların güvenini sağlayabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi güçlü ve farklı hissedebileceksiniz.

Gücünüz özellikle iş hayatınızda oldukça büyük etki yaratabilir, bireyselliğiniz başkalarını da etkileyebilir.

KOVA

Bugünlerde İlişkileriniz ve arkadaşlıklarınız hususunda kendinizi iyi ifade etmeli ve beklentilerinizi net ortaya koymalısınız.

Kafanız net olmalı.

BALIK

Karşı cinsle aranızda problemler yaşanabilir.

Bu problemler karşı cinsi daha çok etkileyebilir ve istediğinizde kendinizi koruyabildiğinizi göstermek size güç katabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Casper
8. Yargı Paketinin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! AYM’nin iptal ettiği ’örgüt’ kriteri de pakette
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
Özgür Özel’in memleketi Manisa’da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
SON DAKİKA