21 Şubat 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Karmaşaların hayatınızda hüküm sürmesine izin vermemelisiniz. Öfkelenmek sizin için çözüm olmayacaktır bu yüzden öfke içerisinde olmak yerine sakin ve net olun.

ASLAN Bugünlerde dikkatli bir sürece girerseniz ve temkinli bir süreç geçirirseniz aşk konusunda daha faydalı olur. Aceleci tavırlardan kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK İş konularında dışarıdan etkilenmek yerine sezgilerinize güvenin. Borç verme, ekonominizle ilgili açıklama yapmak gibi konular için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ Mesleki konularda başarılar elde edebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi gözlemlemeli ve karşı cinse verdiğiniz etkide istediğiniz noktaları değiştirmelisiniz.