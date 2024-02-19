19 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Kendinizi dışa kapatmamalı ve sezgilerinizi takip etmelisiniz. İş konusunda istikrar gerektiren bir süreçten geçebilirsiniz. Bu durum da sizi beklemeye itebilir.

BOĞA Güzel haberler alabilirsiniz. Ayrıca ufak alışverişler yaparak kendinizi şımartabilirsiniz. Yeni kararlar almak ve bu kararlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün.