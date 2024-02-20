20 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN Yeni tanışacağınız kişiler ile etkileşiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Mesleki ve özel hayat anlamında bir şeyleri aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK Bugünlerde eski hedeflerden uzaklaşmak ve yeni hedeflere yönelmek, tazelenmek isteyebilirsiniz. Çocuksu coşkunuz çevrenize de ışık saçabilir.

TERAZİ Bugünlerde çekimserliklerinizi bir kenara bırakarak cesaretli tutumlar sergilemeniz gerekebilir. Ayrıca bedensel şifa ve bedeninizle ilgilenmek için de uygun bir gün.