18 Şubat 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bu dönemi iyi değerlendirmeli ve tabularınızın sizi birtakım başarılara götürecek yollardan uzak tutmasına izin vermeden hayatınıza devam etmelisiniz.

OĞLAK Bugünlerde isteklerinizi dile getirirken çekinebilir, yardım almayı çok kabul etmek istemeyebilirsiniz ancak çevrenizde bilir kişiler ya da yardım severler oluşabilir.

KOVA Bugünlerde partnerinizle sert kararlar almadan önce mutlaka sezgisel olarak da doğru şeyi yaptığınızdan emin olun. Hayat size güzel sürprizler getirebilir.

BALIK İlgi görmek istiyorsanız önce ilgi göstermeniz gerekebilir. İş konusunda özellikle yeni sözleşmeler ve anlaşmaların gündeme gelebileceği bir dönemdesiniz.