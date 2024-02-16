16 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İş ve hobi alanlarında bireyselliği ön plana çıkartarak güzel işler yapabileceksiniz. Ayrıca birtakım yetenek ve yatkınlıklarınız da bugünlerde su yüzüne çıkabilir.

ASLAN İsteklerinize giden yolda daha azimli ve sabırlı olmayı öğrenebilirsiniz. Sosyal hayatınızda, özellikle de aşk ilişkilerinizde şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK Severek yaptığınız her işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir. Sosyal yaşamınızda verimli olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.

TERAZİ Mesleki konularda tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Vazgeçmek ya da üzülmek yerine sürecin geçmesini bekleyebilir, hatalarınızdan ders çıkartabilirsiniz.