14 Şubat 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte. Bu süreçte olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.

BAŞAK Sosyal iletişimlerinizde kelimelerin gücünün farkına varabilirsiniz. Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.

TERAZİ Bu aralar özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Her şey tersine sonuçlanabilir.