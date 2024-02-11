11 Şubat 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde ikili ilişkinizde iş ya da başka konular odaklık kopukluklar gündeme gelebilir ve kendinizi büyük yalnız içinde hissedebilirsiniz.

ASLAN Aile içi anlaşmazlıklar ve çevresel faktörler bugünlerde çokça gündeme gelebilir. Kendinizi iyi ölçüp tartmalı, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermelisiniz.

BAŞAK İş konusunda şansınız devam edecek. Kendi sorumluluğunuzu tam anlamı ile alabilmeli, çevrenize karşı kuracağınız cümlelerinizi özenli seçmelisiniz.

TERAZİ Bugünlerde duygusal olarak kendinize yetebildiğinizi görmeniz için evrensel olarak bu sınav sürecinden geçmeniz mümkün. Fakat sosyalleşmenin önemini unutmayın.