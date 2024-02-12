12 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Maddi konularda darlıklar yaşayabilirsiniz ancak işinizden ümidi kesmeyin. İş konusunda atağa geçeceğiniz uygun dönemde değilsiniz ancak o dönem de gelecek.

ASLAN Sezgilerinizin güçlendiği bir döneme girmektesiniz. Telepati yetenekleriniz artabilir ve düşündüğünüz bir şeyi çok kısa zamanda karşınızda görebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde ruhsal yönünüzü güçlendirmeli ve yaşadığınız sürece her konuda ümidin var olduğunu yeniden hatırlamalısınız. Güzel haberler alabilirsiniz.

TERAZİ Bugünlerde bir şeylerin kısır döngüye girmiş gibi olduğunu hissedebilirsiniz. Söz sahibi olacağınız bir işte kontrole siz sahip olursanız başarı şansınız artar.