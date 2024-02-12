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12 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

12 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumları... 12 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde aşk konusunda duygusal yönünüz ve vicdanınız ön plana çıkabilir. Bu sağduyunuz da beraberinde ilişkinizde yumuşama getirebilir. İşte 12 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:57
12 Şubat 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Aşk konusunda bazı olumsuzluklar yaşamış olsanız da beklentilerinizi arttıracak gelişmeler olabilir.

Kendinizi sabır ve yüksek pozitif enerji ile ifade edebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda duygusal yönünüz ve vicdanınız ön plana çıkabilir.

Bu sağduyunuz da beraberinde ilişkinizde yumuşama getirebilir.

İKİZLER

Bugünlerde hayatınızda stabil giden problemlerin çözümsüz görünmesi moralinizin bozulup bir şeylerin bitmeyeceği hissini uyandırabilir.

YENGEÇ

Maddi konularda darlıklar yaşayabilirsiniz ancak işinizden ümidi kesmeyin. İş konusunda atağa geçeceğiniz uygun dönemde değilsiniz ancak o dönem de gelecek.

ASLAN

Sezgilerinizin güçlendiği bir döneme girmektesiniz.

Telepati yetenekleriniz artabilir ve düşündüğünüz bir şeyi çok kısa zamanda karşınızda görebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde ruhsal yönünüzü güçlendirmeli ve yaşadığınız sürece her konuda ümidin var olduğunu yeniden hatırlamalısınız. Güzel haberler alabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde bir şeylerin kısır döngüye girmiş gibi olduğunu hissedebilirsiniz. Söz sahibi olacağınız bir işte kontrole siz sahip olursanız başarı şansınız artar.

AKREP

Bugünlerde hayallerinizin peşinden gidebilme potansiyeliniz olsa da birkaç alana bölünmek hayallerinizi siz fark etmeden uçuklaştırabilir.

YAY

Var olanı korumak ve stabil kalmak sizin için yeterli olmalı. Alışveriş konusunda da kendinize dikkat etmeli ve harcamalarınızı daha özenli yapmaya çalışmalısınız.

OĞLAK

Dua etmek, yaratıcı işler yapmak veya yardımda bulunmak için uygun bir gündesiniz.

Dişil enerjinizi yükseltebilir ya da erkekseniz kadınlara yardımcı olabilirsiniz.

KOVA

İş konusunda birkaç alana dağılmak yerine enerjinizi bir alana kanalize etmeye çalışın. Birisiyle ortak yatırım yaptıysanız paranızın arttığını göreceksiniz.

BALIK

Mesleki konularda başarılı olabilirsiniz.

Özellikle geliri sonradan gelecek olan birtakım projelere göstereceğiniz efor ilerleyen günlerde size başarı getirecek.

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