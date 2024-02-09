9 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Temelde önemli olan isteklerinize odaklanarak detayları çok fazla düşünmemelisiniz.

Hayatınıza istekleriniz hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi ve fırsatlarınızı iyice gözden geçebilirsiniz.

Birtakım yapabilirliklerinize ve imkanlarınıza rağmen geri durduğunuz konuları iyice görmeye çalışın.

BAŞAK

Araştırmalarınızı tamamlamak, eğitim almak ya da mesleki konularda atılımlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Araştırmalar için de uygun bir gün.

TERAZİ

Uzak mesafelerle alakalı konular, seyahat gibi konularda başarı sağlamanız mümkün.

Uzak mesafe ilişkilerinde beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir.