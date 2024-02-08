8 Şubat 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Cümlelerinizi özenli seçmeniz oldukça büyük önem taşıyacak. Ayrıca dua etmek, meditasyon yapmak ve totemler oluşturmak için de uygun bir gün.

OĞLAK Bugünlerde hem kendinizin hem de başkalarının hayatını iyileştirecek fikir ve ilhamlara açık olabilirsiniz. Sosyal açıdan kendinizi hareketli hissedebilirsiniz.

KOVA Son zamanlarda mesleki konularda birtakım hırslarınızın artması, ilişki konusunda belirsizlikler yaşamanıza ve yaşatmanıza neden olabilir.

BALIK Dostlarınızla ilgilenmeyi ve ilgi görmeyi tercih edebilirsiniz. Keyifli sohbetler ve insanlar ilginizi çekebilir ayrıca entelektüel konulara başlamak için uygun bir gün.