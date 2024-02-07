SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

7 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları... 7 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir. İşte 7 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:16 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:16
7 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.

Sakin kalıp düşünmelisiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk konusunda verdiğiniz emek ve gördüğünüz emeğin dengede gittiğinden emin olmaya çalışmalısınız.

Kendinizi yıpratabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde etrafınızda asparagas haberler dolaşarak keyfinizin kaçmasına sebebiyet verebilir.

Duygusal konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmanız gerek. İlişkilerde düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hatırlatın.

ASLAN

İkili ilişkiler konusunda düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.

İstediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde kariyer bağlamında olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün.

Arkadaşlık ilişkileri hususunda dedikodulara çok fazla önem vermemelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.

AKREP

Uzun süredir isteyip de hayata geçiremediğiniz planlarınızı yeniden düşünmenizde fayda var. Yeterince çabalarsanız olumlu gelişmeler de beraberinde gelebilir.

YAY

Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.

OĞLAK

Hayatınıza birtakım yeniliklerin girdiğini görebilirsiniz. Olumlu yönde istediğiniz değişimleri gerçekleştirmeye başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

KOVA

İkili ilişkilerde karşı tarafa fazlaca yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğinizden süreci korumak için çaba göstermelisiniz.

BALIK

Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden ve kırmızı çizgilerinizi belirttiğinizden emin olmalısınız.

İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu! SpaceX duyurdu
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Kupa’nın da Aslan’ı! Galatasaray ZTK’da turladı
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkese olumlu yanıt! Mısır ve Katar’a iletildi
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
SON DAKİKA