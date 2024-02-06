6 Şubat 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Partnerinizin ailesiyle tanışmak için uygun bir gündesiniz.

Keza siz de partnerinizi aileniz ya da arkadaşlarınızla tanıştırarak ilişkiye renk katabilirsiniz.

ASLAN

Aşk konusunda bir takım sürprizler sizi canlı ve mutlu hissettirebilir.

Partnerinizden gelecek ilişkinizi rutinden çıkarma fikirleri oldukça başarılı sonuçlar doğurabilir.

BAŞAK

Düşünmeden yapacağınız bir şey problem yaşamanıza neden olabilir. Aşk konusunda sahiplenilmeme ve belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.

TERAZİ

İçine düştüğünüz bu tezat halden kurtulmanın yolu sezgilerinize kulak vermek olabilir. Duygusal açıdan sürprizlerle dolu bir süreç geçirebilirsiniz.