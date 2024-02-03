;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

Bu dünyaya aile babası olmak için gelmiş burçlar açıklandı! 5 burç en iyi baba olmaya aday!

Babalık, büyük bir özveri, sevgi dolu bir kalp ve güçlü bir rehberlik isteyen benzersiz bir yolculuktur. Zodyak burçları, ebeveynlik görevlerini alırken her biri kendi karakteristik özellikleriyle bu rolleri farklı şekillerde ifa eder. Bu göksel haritada, babalık rolünde özellikle öne çıkan bazı burçlar bulunmaktadır. Her burcun kendine has nitelikleri, babalık serüveninde nasıl bir yol izleyeceğinin ipuçlarını verir. İşte zodyak çemberinde babalıkta parıldayan yıldızlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 11:13 Güncelleme 03 Şubat 2024, 11:13
Bu dünyaya aile babası olmak için gelmiş burçlar açıklandı! 5 burç en iyi baba olmaya aday!

Aile babası olma ihtimali en yüksek olan 5 burç ortaya çıktı. Gök cisimlerinin kişilik üzerindeki etkisi, belki de ebeveynlik tarzımızı şekillendirmemize yardımcı olabilir. Yabancı astrologlar en iyi baba olarak nitelendirilebilecek burçlar, en iyiden en kötüye doğru sıralandı. İşte baba olmak için doğmuş burçlar...

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Sabır, Boğa babalarının en belirgin erdemidir. Dengeli yapıları ve ayakları yere sağlam basma yetenekleri, ebeveynlik dünyasında öne çıkmalarını sağlar. İnatçı olmalarına rağmen, ailelerine karşı kararlı ve tutkulu bir tutum sergilerler.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç babaları duygusal zeka ve besleyici bir yapıya sahiptir. Duygularıyla yönetilen bu babalar, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına derinlemesine odaklanır. Hıçkırıklarla baş etmede belki uzman olmasalar da, sevgi dolu bir ebeveyn olmada üst düzeydirler.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Sanatsal, duygusal, şefkatli ve cömert olan Balık babaları, çocuklarına benzersiz bir sevgi ve anlayış sunarlar. Odaklarını uzun süre koruyamamalarına rağmen, çocuklarına olan sevgileri ve ilgileriyle bilinirler.

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi babaları, adil ve adil olma arzularıyla öne çıkar. Büyük ailelerde, her şeyi dengede tutma isteği bazen kararsızlık yaratabilir. Ancak, ev içindeki işleri adil bir şekilde yönetme yetenekleri, onları harika ebeveynler yapar.

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslan babaları, inatçı olmalarına rağmen şakacı bir tavırla dikkat çeker. Çocuklarının oyunlarını ve yaratıcılıklarını takdir ederler. İnatçılıkları, çocuklarını disipline etme konusunda cesaretlendirici bir rol oynar.

O kelimeler tam olarak sizi anlatıyor! Burçların en çok kullandığı 4 kelime! Yay, Başak, İkizler...O kelimeler tam olarak sizi anlatıyor! Burçların en çok kullandığı 4 kelime! Yay, Başak, İkizler...
O kelimeler tam olarak sizi anlatıyor! Burçların en çok kullandığı 4 kelime! Yay, Başak, İkizler...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
SON DAKİKA