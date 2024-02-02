2 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz. Öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.





BOĞA

Çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.