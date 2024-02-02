2 Şubat 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz.
Öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.
KOÇ
Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz.
Öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.
BOĞA
Çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.
İKİZLER
İş odaklı açılımlarda farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz.
Maddi anlamda bereketli olmasanız da pratik zekanız ile sorunların üstesinden gelebileceksiniz.
YENGEÇ
Zor bir durum içerisinde kalmak sizi bir hayli meşgul edebilir sonunda ise bir problem olmadığını gördüğünüzde boşuna meşgul olduğunuzu hissedebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek.
Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin açığa çıkmasına vesile olacak.
BAŞAK
Ön görülebilir konularda yardım isteyen kişilere yardım edeceksiniz.
Ayrıca ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz.
TERAZİ
Kötü giden olaylara takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz.
Sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz.
Seçimlerinizi dikkatli yapın.
AKREP
Güzel duyguların yanında kıskançlık gibi duygular da sizi ele geçirmeye çalışabilir.
Kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın.
YAY
Dedikodulara yorum yapmaktan kaçınmanız özellikle iş yerinizdeki prestijiniz için önemli olacak.
Belirgin olan olayları hızlıca görerek önlem alabileceksiniz.
OĞLAK
İstikrar gerektiren noktalarda başarılı olabilirsiniz. Kararlarınızı sürdürmek ve hedefinize bir adım atmak sizi kısa süre sonra beklediğiniz başarıya götürecektir.
KOVA
Bu aralar problemlerinizi çözmek için zaman harcayabilirsiniz.
Günleriniz güzelliklerle beraber gelse de geriden gelen travmalar zihninizi meşgul edebilir.
BALIK
Aşk hayatınızda negatif enerjilerin olmadığını anlamalı ve olayları bütünsel görmelisiniz. Bugünlerde partnerinize ve ilişkinize çok şüpheci yaklaşabilirsiniz.