3 Şubat 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Kendinizi keyifli ve hafif umursamaz hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Sizler zaten denge kurmak hususunda doğuştan yeteneklisiniz.

OĞLAK

Maddi konularda açılımlarınızı yaparken dikkatli olmaya devam etmeniz gerekiyor. İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.

KOVA

Bu aralar mesleki ve diğer konularla alakalı olarak geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.

BALIK

Devlet işleri ile alakalı olan her bir açılımınızın başarı getireceği bir gündesiniz ancak dikkatli düşünmek ve verimli bir strateji belirlemek çok önemli olacak.