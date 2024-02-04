4 Şubat 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde eğer isterseniz sevdiklerinizden de yardım almaya niyet edebilirsiniz. Dua etmek, maneviyatınızı yükseltmek için de oldukça uygun bir gün.

ASLAN Bugünlerde özellikle yalnız olan Aslan'lar tanıştığınız kişi ile ilişkinizi yavaş bir şekilde sürdürmeniz ve birbirinizi tanımanız gerektiğini acele etmemenizi hatırlayın.

BAŞAK Siz mükemmel olsanız da karşı taraf beklentilerinizi karşılayamayabilir. Bu yüzden hem ilişkinize hem de partnerinize zaman vermenizde fayda olacaktır.

TERAZİ Aşk hayatınızda bir takım hareketlilikler yaşanabilir. Duygusal olarak bir şeyleri hızlı tüketmek istediğiniz gibi bir ilişki sürdürmenizin önünde engel olabilir.