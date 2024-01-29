29 Ocak 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İşinizle alakalı bir takım bitişler mümkün olsa da karşınıza çıkacak yeni fikirlerin ve ilhamların daha hayırlı olduğunu görerek geleceğe güvenebileceksiniz.

ASLAN Yaptığınız işleri ailenizin de onayladığını görmek sizi rahatlatacak. Ailevi konularda hayatınızda bir takım bolluk, bereket ve mutluluklar söz konusu olacak.

BAŞAK Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen problemlerinizi çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz günlerdesiniz. Maddesel niyetleriniz hızlıca tezahür edebilir.

TERAZİ Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için daha realistik düşünmelisiniz. Geçmişi bitirmek sizin için verimli sonuçlar doğuracak.