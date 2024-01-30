30 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

İkili ilişkilerde gücünüz ortaya çıkabilir, ihtiyaç göstermeden sevebilirsiniz. Burada ince çizgi domine etme enerjisinden kaçınmak olacaktır.

Enerjinizi dengeleyin.

ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınızdaki uzun süredir devam eden iniş ve çıkışlar dengeye oturabilir. Sunum gibi projelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gün.

BAŞAK

Son zamanlarda duygusal konularda kendinizi dizginleyebilmeli, mantığınızla da hareket etmelisiniz.

Bir şeyleri istemeden idare etmeniz gerekebilir.

TERAZİ

İletişimin ön planda olacağı ancak bir o kadar da iletişim aksaklıklarının yaşanabileceği bir dönemdesiniz.

Sabırla beklediğiniz konuların meyvesini alabilirsiniz.