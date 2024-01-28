28 Ocak 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi negatif hissedebilirsiniz. Düşüncelerinize ve yaydığınız enerjiye çok dikkat etmeli karşınızdakini sıkmamalısınız.

ASLAN Bu aralar eğer birkaç kola bölünürseniz kendinizden verim alamayabilirsiniz bu yüzden tek bir işinize odaklanın ve hakkı ile bitirmeye çalışmalısınız.

BAŞAK Ailevi destek isteyecek ve istediğiniz desteği de kendinizde bulabileceksiniz. Devlet işleriyle alakalı atmak istediğiniz bir takım adımları da başarılı bir şekilde atabilirsiniz.

TERAZİ Geleceğinizle ilgili olumsuz ve karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz. Önümüzdeki günlerde problemlerin hafiflediğini göreceksiniz.