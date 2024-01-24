24 Ocak 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.

ASLAN Bugünl cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.

BAŞAK Bir süre dinlenmek istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

TERAZİ Yaptığınız işin en iyisini ve en özenlisini yapmak isteyebilirsiniz. Bu sebeple de kendinizi verimli hissedeceğiniz şartları bulamayınca gergin hissedebilir ve ses çıkartabilirsiniz.