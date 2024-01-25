25 Ocak 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugün oldukça hareketli olmanız ve bir yerlere yetişmeniz gereken bir gün olabilir. Gününüz meşgul geçebilir. Kendinize vakit ayırmada sıkıntı içerisindesiniz.

OĞLAK Aşk konusunda kendinizi oldukça cesaretli hissedebilirsiniz. İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda kendinizi savunabilir ya da ifade edebilirsiniz.

KOVA İşlerinizi gerçekleştirmek için kendinizi çok hevesli hissetmeyebilirsiniz. Ancak yine de aşk konularındaki şansınız sizi ilerlemeye ve kendinizi geliştirmeye yönlendirebilir.

BALIK Hitabetinizin güçlendiği bugünlerde iş konusunda da şanslı olabilirsiniz. Özellikle karşı cinsle yaşadığınız iletişim problemleri çözülmeye yüz tutabilir.