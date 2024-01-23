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23 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ocak 2024 Salı günlük burç yorumları... 23 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz ve bilhassa aşk hayatınızda anlayış görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. İşte 23 Ocak 2024 Salı günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 09:04 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:04
23 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz.
Kendinizi karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz.

BOĞA
Bu aralar aşk konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz. bu da kafa karışıklığınızı giderebilir, sezgilerinize de güvenmelisiniz.

İKİZLER
Bazı sırlarınızı açığa vurabilir ya da derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.
Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.

ASLAN
İş ya da arkadaşlık iletişimlerinizde de samimiyeti arayacağınız bir gündesiniz.
Duygusal açıdan kendinizi anlatmaya ve anlaşılmaya derinden ihtiyaç duyabilirsiniz.

BAŞAK
Sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz. Mesleki konularda kendinizi ön plana çıkartarak rahatça istediğinizi alabileceksiniz.

TERAZİ
Bugün sevilme odaklı olmak isteyebilirsiniz.
Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz ve bilhassa aşk hayatınızda anlayış görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

AKREP
Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz.
İletişim yeteneklerinizi kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz. Daha içe dönük olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY
Aşk konusunda daha özgürlükçü olmanız ve arkadaşlık ilişkilerinizi daha ön planda tutmanız deneyi kaçırabilir, dengeyi kurmanız önemli olabilir.

OĞLAK
Bugünlerde İş arkadaşınız ya da diğer muadiliniz kişilerle geçinmekte sorun yaşamazken, üstlerinizin üslubundan çok verim alamayabilirsiniz.

KOVA
İstediğiniz, ancak gerçekleştirmek için şans bulamadığınız şeyler, bilhassa duygusal hayatınızla alakalı, bugünlerde gündeme gelebilir, gelişmeler olabilir.

BALIK
İş konusunda üstlerinizle geçinmekte problem yaşayabilirsiniz.
Bugünlerde hayatınızı duygusal değil rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz.

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