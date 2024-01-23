23 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BOĞA Bu aralar aşk konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz. bu da kafa karışıklığınızı giderebilir, sezgilerinize de güvenmelisiniz.

İKİZLER

Bazı sırlarınızı açığa vurabilir ya da derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.

Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilirsiniz.