22 Ocak 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

ASLAN Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler bugünlerde epey yorucu olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı bir dönemdesiniz.

TERAZİ Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.