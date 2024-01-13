13 Ocak 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Destek ya da tavsiye almak bugünlerde size çok iyi gelecektir.

Sevildiğinizi derinden hissettirecek durumlar yaşanabilir. Siz de sevginizi göstermekten çekinmeyin.

ASLAN

Bugünlerde isteklerinize gitmekte oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yolun kendinizi deneyim olarak görebilir ve daha geniş çerçevede düşünebilirsiniz.

BAŞAK

Duygusal olarak yorgun hissedebilirsiniz.

Bir şeyleri düşünerek konuşmakta fayda var. İsteklerinizi net bir dille söylerseniz gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek olabilir.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi zorlarsanız stres odaklı problemler baş gösterebilir.

Bu yüzden bazı olayları çözümlemeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmelisiniz.