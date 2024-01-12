12 Ocak 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.

ASLAN Bugünlerde kaddi isteklerinizi gerçekleştirirken çok gereksiz iş yükü ve strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.

BAŞAK Bugünlerde aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Anlayışlı olmak sizi daha da büyütecek.

TERAZİ Bu aralar yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.