14 Ocak 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk hayatınızda bir şeyleri yoluna koymak için çaba göstermeniz gerekebilir. Özellikle karşınızdaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya çalışmanız sizin için önemli olacaktır.

ASLAN Azimle gerçekleştirdiğiniz başarılarınızın başkalarınca taklit edildiğini görmek ya da yolunuza konulan bir takım setler sizi oldukça rahatsız ve tedirgin edebilir.

BAŞAK Sağlık konusunda kendinize dikkat etmelisiniz. Soğuk algınlığı, bağışıklıkta düşüş gibi durumlar sizi çok etkileyebilir. Bugün önce sağlığınız sonra ilişkiniz odakta olabilirsiniz.

TERAZİ Aşk hayatınızda gösterdiğiniz yoğun çabanın meyvelerini toplayabilirsiniz. Partnerinizle beraber ortaklaşa etkinlikler yapmak için uygun bir gün.