7 Ocak 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşengeçlik yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

ASLAN Aşk hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde bazı konularda zorlansanız da zorlukların üstesinden gelebildiğinizi görmek sizi epey cesaretlendirebilir. Motivasyonunuz daha da yükselecek.

TERAZİ Bugünlerde eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz. Ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte.