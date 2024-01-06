6 Ocak 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YENGEÇ

Bugünlerde ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.





ASLAN

Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz.

Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz.





BAŞAK

Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.

Özgüvenli davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.

Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.





TERAZİ

Bugünlerde eşsiz bir egonuz var.

Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.