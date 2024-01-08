8 Ocak 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz. Önceden tedbir almak lehinize olacaktır.

ASLAN

Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün.

BAŞAK

Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ

Sağlık konusunda dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sevdiklerinize karşı aşırı fedakar olup onları düşünürken bazen kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.