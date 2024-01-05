5 Ocak 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BOĞA Bilimsel ve adil kararlar vererek muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz. Manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.

İKİZLER

Edişe verici bir durum olmasa da özel tedbir almalısınız. Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle bir şey yok sadece siz evham ediyorsunuz.