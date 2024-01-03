3 Ocak 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

OĞLAK Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.

KOVA Bugünlerde iş konusunda bukadar panik yapmanız anlamsız. Kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz. Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız.





BALIK

Bazı konularda olağanüstü ince eleyip sık döküyorsunuz. Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.

Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.