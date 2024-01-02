2 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz. Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için. Baş bölgenizi soğuktan korumalısın.

BOĞA

Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri tam anlamı ile yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz. Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.