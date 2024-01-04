4 Ocak 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

OĞLAK Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan Oğlak'lar aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler.

BALIK

Balık'lar evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.

Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Emekleriniz karşılık görecek.