1 Ocak 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de zaman zaman emin olamayabilirsiniz.

ASLAN Bugünlerde çevrenizdeki bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir. Siz de bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

TERAZİ Bugünlerde aşk hayatınızda tecrübelerinizi bilinçli bir şekilde kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz. Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.