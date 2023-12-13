13 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir şeyleri elde etmiş olsanız da istediğiniz noktaya gelemediğinizi düşünebilirsiniz.

Olumlu haberler alıyor olsanız da tatmin ve mutlu olmanızı engelleyebilir.

BOĞA

Küçük şeylerle de mutlu olmaya çalışın.

Küçük şeylerle mutlu olmak büyüklere de umutla bakmanıza ve keyfinizin tekrar yerine gelmesine vesile olur.