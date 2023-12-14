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14 Aralık 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

14 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumları... 14 Aralık 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Size iyi gelmeyenleri bırakmakta problem çekmeyeceksiniz. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 09:52 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:52
14 Aralık 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA

İşinizde titizlikle ilerlerken diplomasi ve nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir, fazlaca mağrur olmamaya çalışın.

İKİZLER

Kendinizi eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.

ASLAN

Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz.

Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir.

BAŞAK

Bugünlerde iş arkadaşlarınızla sosyalleşmeniz partnerinizin kıskançlığına sebep olabilir, yalnız Başak'lar yeni partner adayları ile tanışabilirler.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz.

Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.

AKREP

Sıkıntılı durumlarda sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız. Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY

Kariyerinizle alakalı atacağınız önemli adımları iyi hesaplamalısınız.

Özellikle de üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız.

OĞLAK

İş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve bir planlama oluşturabilirsiniz. Aşk alanında partnerinizle tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz.

KOVA

Bugünlerde karşınıza çıkacak yeni fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte. İletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gündesiniz. Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve iyi tarafını görmelisiniz.

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