12 Aralık 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Duygusal konularda verimli bir gün olacak.

Hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. Ne istediğinizi bilmeniz gerçekleşme ihtimalini arttırıp süreci de rahatlatacaktır.

ASLAN

Alacağınız mesajların net olması sizi daha ileri gitmeye teşvik edebilir. Duygularınızı açmak istediğiniz ve doğru anın geldiğini hissettiğinizde cesurca adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde iş ve kariyer fırsatlarını bilinçli olarak deneyimlemek isteyeceğiniz, yeniliklere açık ve enerjisi yüksek bir güne başlayabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal açıdan fazla zorlanmış hissedebilirsiniz.

İnsanların beklentilerini karşılamak isterken kendinizden harcadığınızı fark etmeniz gereken bir gündesiniz.