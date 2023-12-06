6 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Aşk ilişkilerinde sizden anlayış istense de istenileni vermek hususunda çok istekli olmayabilirsiniz, kendi kurallarınızı koymayı tercih edebilirsiniz.



ASLAN

Kendinizi gölge içerisinde bırakmak zaman içerisinde samimiyetsizlik hissi yaratabilir. Yakınlarınıza veya seçtiğiniz kişilere karşı daha sevecen olabilirsiniz.





BAŞAK

Kendinizle ilgili olmanız ve kusurlu yanlarınızı değiştirmek için gösterdiğiniz çabanız beraberin de sizi etrafınızdaki kişilere karşı seçici olmaya da yönlendirebilir.





TERAZİ

Sosyal açıdan kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir, neyi elde ederken nelerden vazgeçtiğinizi fark etmeniz gerek.





AKREP

Karakteristik gelişiminizi fark ederek kendinizi taktir edebileceğiniz bir gündesiniz.

Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.