6 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Bu aralar ev içerisindeki görünümü değiştirmek ya da estetik, güzellik herhangi bir alanda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.
Hemen harekete geçin.
KOÇ
Bu aralar ev içerisindeki görünümü değiştirmek ya da estetik, güzellik herhangi bir alanda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.
Hemen harekete geçin.
BOĞA
Kendinizi yeni enerjilere açtığınız bir gündesiniz. Yeni çevreler görmek ve kendinizi herhangi yeni bir anda geliştirmek hususunda başarılı olabilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal konularda kendinizi başkalarına ifade etmekten çekinebilirsiniz.
Zayıf noktalarınızın fark edilmesine çok sıcak bakmayabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk ilişkilerinde sizden anlayış istense de istenileni vermek hususunda çok istekli olmayabilirsiniz, kendi kurallarınızı koymayı tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi gölge içerisinde bırakmak zaman içerisinde samimiyetsizlik hissi yaratabilir. Yakınlarınıza veya seçtiğiniz kişilere karşı daha sevecen olabilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizle ilgili olmanız ve kusurlu yanlarınızı değiştirmek için gösterdiğiniz çabanız beraberin de sizi etrafınızdaki kişilere karşı seçici olmaya da yönlendirebilir.
TERAZİ
Sosyal açıdan kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir, neyi elde ederken nelerden vazgeçtiğinizi fark etmeniz gerek.
AKREP
Karakteristik gelişiminizi fark ederek kendinizi taktir edebileceğiniz bir gündesiniz.
Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.
YAY
Aşk konusunda gösterdiğiniz özverilerin bilincinde olmanız ve dengeyi kurmanız gereken bir gündesiniz.
Çevrenizdeki sıkıntılara da el atmaktan çekinmeyeceksiniz.
OĞLAK
Bugünlerde kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak, enerjinizi dışa pozitif yollarla yansıtmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.
KOVA
Miras gibi konularda beklediğiniz yargı işi varsa olumlu sonuçlandığını görebilirsiniz.
Özel işlerinizin de yoluna girdiğini görmek sizi mutlu edecek.
BALIK
Sevdiğiniz şeyleri yapmak, sevdiklerinizle beraber olmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.