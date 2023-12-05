5 Aralık 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da yakalamanıza vesile olacaktır.

Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve yeni çevrelere adım atmalısınız.

ASLAN

Bu aralar sinirlerinizi boşaltacak ve sizi rahatlatacak etkinliklerde bulunmanız vücudunuzda gezen negatif yüklü enerjilerin azalmasına yardımcı olabilir.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi iyi hissettirecek yatırımlar yapma niyetiniz varsa hedeflerinize ve çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz.

TERAZİ

Dışarıdan size dayatılan ya da sadece kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve onlardan kurtulmak için büyük bir çaba göstermelisiniz.