7 Aralık 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Son zamanlarda küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.

OĞLAK

Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Aldığınız iyi yorumların moralinizi yükseltmesi ile beraber zamanınızı daha verimli çalışmaya harcamayı tercih edebilirsiniz.

KOVA

Hayatınızda olan her şeyi atmak ve size güzellik getirenleri bırakmak için uygun bir gün. Yapmayı ertelediğiniz şeyleri yapmak için motivasyon bulabileceksiniz.

BALIK

Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.