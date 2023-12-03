2024 hangi burcun yılı? 2024 yılında Koç, Boğa, Yay, Akrep, İkizler, Yengeç, Balık, Aslan, Oğlak, Başak, Terazi burcunu neler bekliyor? soruları 2024 yılına sayılı günler kala sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni bir başlangıca hazır mısınız? 2024, Koç burçları için enerji dolu bir yıl vadediyor. Boğalar maddi konularda güçleniyor, İkizler iletişimde parlıyor, Yengeçler aile bağlarını güçlendiriyor. Aslanlar kariyerde liderlik koltuğuna oturuyor. İşte 2024 yılında farklı burçları bekleyen genel özellikler.

2024 YILINDA HANGİ BURCU NELER BEKLİYOR? Koç (21 Mart - 19 Nisan): Koç burcu için 2024, yeni başlangıçlar ve enerji dolu bir yıl olabilir. Kariyerle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğa burcu için 2024, maddi konularda güçlenme ve istikrarlı bir büyüme dönemi olabilir. Aşk hayatında da olumlu gelişmeler yaşanabilir.