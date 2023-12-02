2 Aralık 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilir, istemediğiniz olay, kişi ve durumları kendinizden uzaklaştıracak enerji ve cesarete sahip olabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.

TERAZİ

Bu aralar olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.

Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.