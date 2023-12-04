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4 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

4 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... 4 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Verilen vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yaratıcılığınızın gelişmesi beraberinde kararsızlığı da getirebilir. Herhangi bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz. İşte 4 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 08:44 Güncelleme 04 Aralık 2023, 08:44
4 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Sezgilerinizin güçlenmesi özellikle yeni iş çevrelerine girerken size yardımcı olabilir.
Verilen vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA
Yaratıcılığınızın gelişmesi beraberinde kararsızlığı da getirebilir.
Böyle durumlarda sakin ortamlarda düşünebilirsiniz. Yakınlarınızdan yardım isteyebilirsiniz.



İKİZLER
Aşk konusunda partnerinize vereceğiniz yeni şans ya da partnerinizden alacağınız şansı değerlendirmek hususunda verimli ve bilinçli tutumlar sergileyebilirsiniz.



YENGEÇ
Bugünlerde kariyer alanınıza hayatınıza kalıcı değerler katabilirsiniz.
Herhangi bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz.



ASLAN
Gezegeninizde etkileşim halinde olan Aslan burcu ile beraber maddi konularda isteklerinize ulaşsanız bile istediğiniz hızda elde edemeyebilirsiniz.



BAŞAK
Sıra dışı olana ilginiz olsa da çok uzun süre geçirince sıradan haline gelebilir.
Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.



TERAZİ
Duygusal açılardan kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, kendinizi partnerinize açarken utanabilir, duygularınızı söylemekten çekinebilirsiniz.



AKREP
Sosyal açıdan umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.



YAY
Dışardan hiçbir görüşü kendinize kabul etmek istemeyebilirsiniz.
Katı tutumlar duygusal hanenizde partnerinizle problemler yaşamanıza neden olabilir.



OĞLAK
Sezgilerinizin doğru yönlendirdiği bir dönemden geçiyorsunuz.
Dayanıklılık gerektiren herhangi bir konuya başlamak için uygun bir dönemdesiniz.



KOVA
İş anlamında koyduğunuz hedefler bağlamında alacağınız olumlu haberlerle beraber moraliniz yükselebilir.
Sevdiklerinizden destek aldığınızı hissedebilirsiniz.



BALIK
Sevdiğiniz kişilerle ve ailenizle vakit geçirmek beraberinde problemlerinizden uzaklaşmanıza, en azından onlara dikkatinizi daha az vermenize vesile olabilir.

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