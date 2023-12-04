4 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YENGEÇ

Bugünlerde kariyer alanınıza hayatınıza kalıcı değerler katabilirsiniz.

Herhangi bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz.





ASLAN

Gezegeninizde etkileşim halinde olan Aslan burcu ile beraber maddi konularda isteklerinize ulaşsanız bile istediğiniz hızda elde edemeyebilirsiniz.





BAŞAK

Sıra dışı olana ilginiz olsa da çok uzun süre geçirince sıradan haline gelebilir.

Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.





TERAZİ

Duygusal açılardan kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, kendinizi partnerinize açarken utanabilir, duygularınızı söylemekten çekinebilirsiniz.