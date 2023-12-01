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1 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

1 Aralık 2023 Cuma günlük burç yorumları... 1 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Algı olarak kendinizi pozitif hissetmek için olumlamalara değer verin. Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 08:28 Güncelleme 01 Aralık 2023, 08:28
1 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Mesleki konularda uğradığınız bazı başarısızlıklar çok çabuk demoralize olmanıza sebep olabilir. Kazandıklarınızın fazla olduğunu hep hatırlayın.

BOĞA
Algı olarak kendinizi pozitif hissetmek için olumlamalara değer verin. Hemen başarısızlıklara değil daha çok tecrübelere odaklanmanızda fayda olacaktır.

İKİZLER
Duygusal anlamda olumsuzu çekme meyilinizi durdurmaya çalışın. Öz disiplininizi geliştirme çalışmaları yapmaya başlamak için oldukça uygun bir gün

YENGEÇ
Önceden kendinizi hatalı hissettiğiniz noktalarda hata yapmayı bırakmayı bilinçli olarak tercih edebilirsiniz. Bu tutum da aşk hayatınızdaki şansınızı arttıracaktır.

ASLAN
Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz. Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK
İnsanların hepsine eşit değer vererek maddi manevi zarara uğramamaya dikkat edin. Böyle durumlarda sevdiklerinizin fikirlerini alarak kontrollü ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ
Herhangi bir güdü sizin hedefiniz olmamalı. Sağlıklı düşünmeli ve içe dönük karar almalısınız.
Sevdikleriniz duygularınızı anlıyorlar, onlara şans vermelisiniz.

AKREP
Aşk konusunda karşı cinsin ilgisini kolayca çekebiliyorsunuz. Dürüstlük anlık mutlulukların ötesinde gelebilir.
Karar alırken pişman olmamaya da özen göstermelisiniz.

YAY
Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz.
Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK
Her şeye merak salıp vazgeçmek günün sonunda kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir. Kaşiflik belli bir düzeyde keyiflidir.

KOVA
Önceliğiniz aşk ve kariyer hedeflerinizi düzenlemek. Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil.

BALIK
Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. Bu karşı taraf için de adil olmayabilir.

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