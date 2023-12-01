1 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz.

Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Her şeye merak salıp vazgeçmek günün sonunda kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir. Kaşiflik belli bir düzeyde keyiflidir.

KOVA

Önceliğiniz aşk ve kariyer hedeflerinizi düzenlemek. Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil.

BALIK

Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. Bu karşı taraf için de adil olmayabilir.